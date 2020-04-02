02 апреля 2020, 07:14
Происшествия

В Петрозаводске спасли собаку, провалившуюся в подвал

Попавшее в беду животное сумело привлечь внимание к своей проблеме громким лаем

В последний день марта в Петрозаводске сотрудники Карельской республиканской поисково-спасательной службы спасли жизнь собаки, провалившейся в подвал.

Инцидент произошел в доме №1 по улице Володарского. Собака громко лаяла и тем самым привлекла к себе внимание жильцов дома.

По словам людей, скорее всего, животное провалилось сквозь решетку, закрывающую окно в подвальное помещение под квартирой на первом этаже здания. Жильцы позвонили в ЕДДС, оттуда заявку перенаправили в КРПСС.

На операцию по спасению животного ушло 30 минут, сообщили в госкомитете РК по обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения.

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