Спасатели полтора часа искали заблудившегося в Петрозаводске мужчину

Карельские спасатели нашли мужчину, который потерялся в районе Первомайского проспекта, Шуйского шоссе и Заводской улицы 29 марта. Поиски продлились полтора часа.

«Группа из четырех спасателей из петрозаводского отряда КРПСС осуществляла в городской черте поиски мужчины 1977 года рождения. Мужчина сбился с пути, замерз и не мог самостоятельно передвигаться, после чего позвонил и попросил помощи»,

- сообщили в Госкомитете по ОЖ и БН.

После того, как поиски были завершены, мужчину передали полицейским и медикам.

Ранее спасатели помогли школьникам вернуть утопленный велосипед. Тревогу забили прохожие: петрозаводчане испугались, что дети, находящиеся в опасной близости от воды, могут утонуть.