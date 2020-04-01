01 апреля 2020, 21:38
Происшествия

Спасатели полтора часа искали заблудившегося в Петрозаводске мужчину

Потерявшийся в районе города человек не смог передвигаться самостоятельно и начал замерзать

Карельские спасатели нашли мужчину, который потерялся в районе  Первомайского проспекта, Шуйского шоссе и Заводской улицы 29 марта. Поиски продлились полтора часа.

«Группа из четырех спасателей из петрозаводского отряда КРПСС осуществляла в городской черте поиски мужчины 1977 года рождения. Мужчина сбился с пути, замерз и не мог самостоятельно передвигаться, после чего позвонил и попросил помощи»,

- сообщили в Госкомитете по ОЖ и БН.

После того, как поиски были завершены, мужчину передали полицейским и медикам.

Ранее спасатели помогли школьникам вернуть утопленный велосипед. Тревогу забили прохожие: петрозаводчане испугались, что дети, находящиеся в опасной близости от воды, могут утонуть.

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Метки: 
Карелия
Первомайский проспект
Госкомитет по ОЖ и БН
Потерявшийся мужчина
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