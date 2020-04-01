Несовершеннолетнего будут судить за потраченные две тысячи рублей

Несовершеннолетний житель Лахденпохьи предстанет перед судом за приобретение имущества, заведомо добытого преступным путем. В руки горожанина попали две тысячи рублей, которые похитил его знакомый. Деньгами молодой человек распорядился по своему усмотрению.

Дело расследовал Следственный отдел СК по Беломорску. За это преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет.

Ранее уроженец Карелии украл у москвича 23 миллиона рублей при покупке масок. 22-летний подозреваемый не стал исполнять обязательства по поставке масок, а сразу забрал деньги из банковской ячейки.