Уроженец Карелии украл у москвича 23 миллиона рублей при покупке масок

Очередной жертвой обмана стал 37-летний московский бизнесмен. Он нашел в Интернете предложение по поставке защитных масок. 22-летний уроженец Карелии предлагал около миллиона масок со склада в Москве. Продавец и клиент встретились для заключения официального договора. По контракту продавец должен был поставить товар через пару дней и после этого получить оплату - 23,7 млн рублей.

Утром 26 марта предприниматель положил деньги в ячейку в банке в центре Москвы. Вместе с ним присутствовал и продавец масок, пишет «Комсомольская правда». Ключ от ячейки покупатель оставил у себя. Спустя несколько часов в банк пришел один продавец, открыл ячейку и забрал деньги.

О пропаже средств московский бизнесмен узнал на следующий день. Потерпевший обратился в полицию. Известно, что похититель миллионов использовал другой ключ. Стражи порядка выясняют, как ему удалось его изготовить.

Подозреваемого удалось задержать спустя двое суток. К тому времени молодой человек потратил часть денег. За кражу в особо крупном размере ему грозит до десяти лет колонии.