Мошенник обманул петрозаводчанку со взломанного аккаунта

Очередной жертвой дистанционных мошенников в Карелии стала 72-летняя жительница Петрозаводска. В результате преступных действий она лишилась 152 тысяч рублей. События разворачивались следующим образом, информирует пресс-служба МВД по РК.

Вечером 30 марта в соцети потерпевшей написала приятельница. Она сообщила, что банк выплатил ей некий бонус - пять тысяч рублей. Пожилая горожанка тоже захотела получить легкие деньги, но призналась, что плохо ориентируется в Интернете. Тогда знакомая согласилась ей помочь. В итоге собеседница уговорила подругу сообщить ей все данные банковской карты и коды подтверждения из смс-сообщений. Моментально после этого вся сумма, хранившаяся на счете, была списана. Аккаунт подруги оказался заблокирован.

Потерпевшая написала заявление в полицию. По факту мошенничества проводится проверка.