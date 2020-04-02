Траты россиян на услуги ЖКХ вырастут на 30% из-за карантина

Траты российских семей на услуги ЖКХ - воду и электричество - могут вырасти на 30% из-за режима всеобщей самоизоляции, если он продлится хотя бы 2-4 недели. Такое мнение выразили эксперты, слова которых приводят «Известия».

Специалисты отмечают, что люди стали чаще готовить дома еду, пить чай и кофе, пользоваться туалетом - все это увеличивает расход воды. Удаленная работа за компьютером и просмотр телевизора заставят вырасти счета за электричество.

Также плата за электричество может существенно увеличиться из-за приготовления пищи, если в квартире установлена не газовая, а электроплита.