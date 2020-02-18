18 февраля 2020, 21:55
Общество

18 февраля: главные видео, фото и новости дня

События в мире, России и Карелии в заголовках портала «Петрозаводск говорит»

Горящая проводка переполошила жильцов многоквартирного дома в Карелии. Пожарные сумели спасти деревянный дом от огня в городе Лахденпохья.

Сотрудники Госавтоинспекции провели рейд у ТРК в Петрозаводске. Массовые проверки по использованию ремней безопасности прошли в карельской столице.

Московский грузовик сгорел на трассе «Кола» в Карелии. Пожарным пришлось преодолеть более 60 километров, чтобы добраться до пылающего автомобиля в Лоухском районе.

Петрозаводчане пожаловались на огромную лужу в центре города. Лужа перекрыла жильцам вход в несколько подъездов дома в центре столицы Карелии.

Опубликовано расписание самолетов из Петрозаводска на юг и в Хельсинки. Авиасообщение с южными городами и столицей Финляндии начнется в мае и продлится до октября.

Бригаду скорой заперли в карантине из-за шутника «с коронавирусом». Медики в Карелии попали в инфекционную больницу вместе с пьяным путешественником.

Вандал повредил несколько автомобилей ночью в Петрозаводске. В столице Карелии вневедомственная охрана задержала горожанина, подозреваемого в повреждении имущества.

Лифт рухнул на рабочих во время демонтажа в Карелии. ЧП произошло в Кондопоге: рабочий, на которого упал лифт, оказался в реанимации.

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