18 февраля: главные видео, фото и новости дня

— Горящая проводка переполошила жильцов многоквартирного дома в Карелии. Пожарные сумели спасти деревянный дом от огня в городе Лахденпохья.

— Сотрудники Госавтоинспекции провели рейд у ТРК в Петрозаводске. Массовые проверки по использованию ремней безопасности прошли в карельской столице.

— Московский грузовик сгорел на трассе «Кола» в Карелии. Пожарным пришлось преодолеть более 60 километров, чтобы добраться до пылающего автомобиля в Лоухском районе.

— Петрозаводчане пожаловались на огромную лужу в центре города. Лужа перекрыла жильцам вход в несколько подъездов дома в центре столицы Карелии.

— Опубликовано расписание самолетов из Петрозаводска на юг и в Хельсинки. Авиасообщение с южными городами и столицей Финляндии начнется в мае и продлится до октября.

— Бригаду скорой заперли в карантине из-за шутника «с коронавирусом». Медики в Карелии попали в инфекционную больницу вместе с пьяным путешественником.

— Вандал повредил несколько автомобилей ночью в Петрозаводске. В столице Карелии вневедомственная охрана задержала горожанина, подозреваемого в повреждении имущества.

— Лифт рухнул на рабочих во время демонтажа в Карелии. ЧП произошло в Кондопоге: рабочий, на которого упал лифт, оказался в реанимации.