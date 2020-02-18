Московский грузовик сгорел на трассе «Кола» в Карелии

В 23 часа 17 февраля на пульт Единой службы спасения-01 Лоухского района поступило сообщение о том, что на 953-м километре федеральной автодороги «Кола» горит грузовой автомобиль. На место происшествия без промедления выехали пожарные из поселков Лоухи и Амбарный, сообщил источник, близкий к МЧС по РК.

Когда, преодолев более 60 километров, к месту происшествия прибыли первые пожарные, то им пришлось заливать практически догорающий автомобиль.

В результате пожара грузовик «Скания» с прицепом, принадлежащий московской фирме и перевозивший металлолом, был значительно поврежден огнем.

Причину ЧП и материальный ущерб устанавливают специалисты.