Две утечки газа за час случились в Петрозаводске

В ночь с понедельника на вторник специалисты Единой дежурно-диспетчерской службы дважды за час выезжали по звонкам об утечках газа в Петрозаводске. Об этом сообщает сайт ЕДДС.

В 23:27 поступило сообщение о запахе газа из автомобиля на улице генерала Судакова. По вызову отправились три автомобиля и 13 человек личного состава спасательных служб. Проводились работы по обнаружению и устранению утечки.

А уже в 00:20 раздался следующий звонок. На этот раз запах газа почувствовали жильцы дома по улице Шотмана. Специалисты обнаружили утечку и обеспечили безопасность при проведении ремонтных работ сотрудниками АО «Карелгаз».