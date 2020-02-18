18 февраля 2020, 08:30
Две утечки газа за час случились в Петрозаводске
Минувшей ночью экстренные службы столицы Карелии были дважды подняты по тревоге
В ночь с понедельника на вторник специалисты Единой дежурно-диспетчерской службы дважды за час выезжали по звонкам об утечках газа в Петрозаводске. Об этом сообщает сайт ЕДДС.
В 23:27 поступило сообщение о запахе газа из автомобиля на улице генерала Судакова. По вызову отправились три автомобиля и 13 человек личного состава спасательных служб. Проводились работы по обнаружению и устранению утечки.
А уже в 00:20 раздался следующий звонок. На этот раз запах газа почувствовали жильцы дома по улице Шотмана. Специалисты обнаружили утечку и обеспечили безопасность при проведении ремонтных работ сотрудниками АО «Карелгаз».