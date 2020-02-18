Пропавшая в Петрозаводске 16-летняя девушка найдена

Петрозаводчанка 2004 года рождения, местонахождение которой не было известно с утра 16 февраля, вернулась домой. Ее исчезновение не носит криминального характера, сообщили в пресс-службе МВД по РК.

Напомним, юная горожанка была объявлена в розыск накануне утром. О том, где пропадала девушка, в полиции не уточнили.

В МВД поблагодарили СМИ и горожан за помощь в распространении информации.