Горящая проводка переполошила жильцов многоквартирного дома в Карелии

Вчера вечером в 18 часов 40 минут на пульт Единой службы спасения-01 города Лахденпохья поступило сообщение о пожаре в двухэтажном 12-квартирном деревянном жилом доме на улице 50 лет Октября. Люди жаловались на едкий запах дыма, сообщил порталу «Петрозаводск говорит» источник, близкий к МЧС по РК.

Прибывшие к месту вызова специалисты быстро обнаружили очаг пожара и за несколько минут справились с огнем. Деревянный жилой дом был спасен.

В результате пожара огнем была повреждена стена на площади один квадратный метр, также сгорел один погонный метр электрического кабеля. Необходимости в массовой эвакуации людей не было.

Сейчас на месте происшествия работают специалисты, которым необходимо установить причину возгорания. Среди приоритетных рассматриваемых версий - аварийный режим работы электрооборудования.