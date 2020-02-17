Ветер сорвал крышу жилого дома в Карелии

Штормовой ветер сорвал кровлю с жилого дома в деревне Судалица Олонецкого района. Часть крыши повредила опору линии электропередачи, оборвав провод и оставив без света жителей дома. Об этом сообщили в официальной группе «Россети Северо-Запад» во «ВКонтакте».

Энергетики оперативно прибыли на место и отремонтировали линию в течение двух часов. В настоящий момент электроснабжение дома восстановлено.

Сейчас в Карелии по-прежнему сохраняется сильный ветер, местами мокрый снег, гололед. Напомним, синоптики сообщили, что сильный ветер будет дуть и завтра. В Петрозаводске и 12 районах Карелии возможны ЧП.