17 февраля 2020, 20:36
Происшествия

Опубликованы фотографии с места жесткого ДТП под Петрозаводском

На трассе «Кола» столкнулись внедорожник и лесовоз, на месте работали пожарные, скорая и ГИБДД

Сегодня в 15 часов 23 минуты сотрудники 47 пожарной части по охране поселка Мелиоративный в составе трех человек выезжали на ДТП, произошедшее на 437-м километре трассы «Кола». Об этом сообщает пресс-служба госкомитета РК по обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения.

По прибытии на место, в 15 часов 33 минуты, пожарные установили, что столкнулись легковой и грузовой автомобили. Также был зафиксирован розлив топлива. Зажатых людей в транспортных средствах не было, однако имелся один пострадавший, который незамедлительно был транспортирован в БСМП.

Кроме пожарных, к месту аварии также прибыли два наряда ГИБДД и скорая помощь.

Напомним, как рассказали ранее в ГИБДД, причиной аварии стало то, что водитель внедорожника уснул за рулем. В результате ДТП водитель - 65-летний петрозаводчанин - получил травмы и был госпитализирован.

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Прионежский район
трасса Кола
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