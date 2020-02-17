Опубликованы фотографии с места жесткого ДТП под Петрозаводском

Сегодня в 15 часов 23 минуты сотрудники 47 пожарной части по охране поселка Мелиоративный в составе трех человек выезжали на ДТП, произошедшее на 437-м километре трассы «Кола». Об этом сообщает пресс-служба госкомитета РК по обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения.

По прибытии на место, в 15 часов 33 минуты, пожарные установили, что столкнулись легковой и грузовой автомобили. Также был зафиксирован розлив топлива. Зажатых людей в транспортных средствах не было, однако имелся один пострадавший, который незамедлительно был транспортирован в БСМП.

Кроме пожарных, к месту аварии также прибыли два наряда ГИБДД и скорая помощь.

Напомним, как рассказали ранее в ГИБДД, причиной аварии стало то, что водитель внедорожника уснул за рулем. В результате ДТП водитель - 65-летний петрозаводчанин - получил травмы и был госпитализирован.