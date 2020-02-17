17 февраля 2020, 17:59
Внедорожник и лесовоз столкнулись на «Коле», госпитализирован водитель
Петрозаводчанин за рулем автомобиля «Грейт Вол» уснул за рулем, спровоцировав ДТП
Сегодня днем в Прионежском районе произошло серьезное ДТП. Пострадал один человек, он госпитализирован.
По предварительным данным ГИБДД, в 15:25 на 436-м километре трассы «Кола» водитель автомобиля «Грейт Вол» уснул за рулем, допустил выезд на полосу встречного движения, где совершил столкновение со встречным автомобилем (лесовозом).
В результате происшествия пострадал 65-летний водитель внедорожника (петрозаводчанин), с полученными травмами пострадавший госпитализирован. На месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции, обстоятельства выясняются.
Движение автотранспорта осуществляется в обычном режиме.