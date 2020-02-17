Внедорожник и лесовоз столкнулись на «Коле», госпитализирован водитель

Сегодня днем в Прионежском районе произошло серьезное ДТП. Пострадал один человек, он госпитализирован.

По предварительным данным ГИБДД, в 15:25 на 436-м километре трассы «Кола» водитель автомобиля «Грейт Вол» уснул за рулем, допустил выезд на полосу встречного движения, где совершил столкновение со встречным автомобилем (лесовозом).

В результате происшествия пострадал 65-летний водитель внедорожника (петрозаводчанин), с полученными травмами пострадавший госпитализирован. На месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции, обстоятельства выясняются.

Движение автотранспорта осуществляется в обычном режиме.