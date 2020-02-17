СК заинтересовался гибелью мужчины от упавшего дерева в Карелии

Следственный комитет начал доследственную проверку по факту гибели 61-летнего мужчины в Сортавальском районе. Портал «Петрозаводск говорит» сообщал о гибели пенсионера 14 февраля.

По данным пресс-службы ведомства, 13 февраля в лесной полосе дачного кооператива недалеко от поселка Хаапалампи было обнаружено тело мужчины с телесными повреждениями. По предварительной информации, погибший пилил дерево, но нарушил технику безопасности и был придавлен стволом. Он умер на месте происшествия.

На основании итогов доследственной проверки будет принято решение о возбуждении уголовного дела.