Лишенная прав женщина в нетрезвом виде за рулем машины попалась ГИБДД

На севере Карелии около трех часов ночи 17 февраля сотрудники ГИБДД остановили 38-летнюю женщину. Жительница Костомукши в состоянии опьянения управляла автомобилем «Форд Рейнджер». При оформлении документов инспекторы выяснили, что в ноябре 2019 года женщина уже привлекалась к административной ответственности за вождение в состоянии опьянения. Тогда ее оштрафовали и лишили водительских прав.

Административные материалы были составлены и в отношении 45-летнего владельца автомобиля, который позволил лишенной прав женщине сесть за руль.

«Женщина стала фигуранткой уголовного дела за повторное управление автотранспортом в состоянии опьянения»,

- сообщили в ГИБДД. Автомобиль нарушителей отправили на штрафстоянку.

В ночь с субботы на воскресенье еще одна пьяная женщина была отстранена от управления автомобилем «Митсубиши». Нарушительнице грозит штраф в 30 тысяч рублей и лишение прав.



С начала года на территории Костомукши было пресечено девять нарушений нетрезвыми водителями.

Фото: ГИБДД Карелии