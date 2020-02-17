Лишенная прав женщина в нетрезвом виде за рулем машины попалась ГИБДД
На севере Карелии около трех часов ночи 17 февраля сотрудники ГИБДД остановили 38-летнюю женщину. Жительница Костомукши в состоянии опьянения управляла автомобилем «Форд Рейнджер». При оформлении документов инспекторы выяснили, что в ноябре 2019 года женщина уже привлекалась к административной ответственности за вождение в состоянии опьянения. Тогда ее оштрафовали и лишили водительских прав.
Административные материалы были составлены и в отношении 45-летнего владельца автомобиля, который позволил лишенной прав женщине сесть за руль.
«Женщина стала фигуранткой уголовного дела за повторное управление автотранспортом в состоянии опьянения»,
- сообщили в ГИБДД. Автомобиль нарушителей отправили на штрафстоянку.
В ночь с субботы на воскресенье еще одна пьяная женщина была отстранена от управления автомобилем «Митсубиши». Нарушительнице грозит штраф в 30 тысяч рублей и лишение прав.
С начала года на территории Костомукши было пресечено девять нарушений нетрезвыми водителями.
Фото: ГИБДД Карелии