14 февраля 2020, 17:38
Происшествия

Упавшее дерево убило мужчину в Карелии

Спасатели два с половиной часа вытаскивали погибшего в Сортавальском районе республики

Накануне, 13 февраля, в Сортавальском районе Карелии упавшее дерево убило человека. Спасатели оказали полицейским помощь в извлечении тела, сообщает пресс-служба госкомитета РК по обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения.

Специалисты Карельской республиканской поисково-спасательной службы работали накануне в дачном кооперативе «Чайка», где было обнаружено тело мужчины 1957 года рождения. Спасатели извлекли его из-под упавшего дерева. Для этого специалистам пришлось распиливать дерево.

Обстоятельства гибели пожилого мужчины устанавливаются полицией.

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