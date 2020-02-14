Пожар в пятиэтажке произошел в Карелии

13 февраля в 10 часов утра произошло возгорание на лестничной площадке пятого этажа жилого дома №2а по улице Урицкого в Олонце. Расстояние от этого места до пожарной части по охране города - 2 километра. Специалисты противопожарной службы среагировали мгновенно - уже через 2 минуты они были возле дома со всем необходимым снаряжением и начали работы в здании. Еще через 5 минут, в 10 часов 7 минут, пожар был полностью потушен, сообщает пресс-служба госкомитета РК по обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения.

Всего в жилом доме на пяти этажах располагаются 60 квартир. Никто из жильцов не пострадал, а в результате проведенных работ пожарные вывели из здания 7 человек. Пожар повредил электрический щиток возле квартиры на 5 этаже и кирпичную стену. Причина пожара, причиненный ущерб и виновный устанавливаются.



Государственный комитет по обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения напоминает: если вы почувствовали запах гари, увидели дым или огонь в подъезде, то следует немедленно позвонить в пожарную охрану по телефону «01» (с мобильного - «101») или «112».