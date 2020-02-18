Сотрудники Госавтоинспекции провели рейд у ТРК в Петрозаводске

Днем 17 февраля у ТРК «Лотос Плаза» прошла массовая проверка водителей - автоинспекторы контролировали использование ремней безопасности водителями и пассажирами. На всех выездах с парковки торгового центра сотрудники ГИБДД провели тотальную проверку транспортных средств, сообщает пресс-служба ведомства.

Было проверено более 100 автомобилей, пресечено шесть нарушений правил дорожного движения: один пассажир на заднем сиденье и два водителя не были пристегнуты ремнями безопасности, два водителя не оплатили вовремя штрафы за нарушения ПДД.

Кроме этого, один водитель привлечен к административной ответственности за нарушение правил перевозки детей: ребенок перевозился на заднем сиденье без кресла, не был пристегнут.

Нарушители привлечены к административной ответственности.

В ГИБДД напомнили, что пункт 5.1 ПДД РФ предписывает пассажирам при поездке на транспортном средстве, оборудованном ремнями безопасности, быть пристегнутыми ими. Пункт 2.1.2 Правил дорожного движения обязывает водителя при движении на транспортном средстве, оборудованном ремнями безопасности, быть пристегнутым и не перевозить пассажиров, не пристегнутых ремнями.