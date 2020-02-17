17 февраля: главные видео, фото и новости дня

—Два дома горели в Петрозаводске. Два жилых строения загорелись субботней ночью: пожарные спасли пять человек.

— Пассажирский автобус выехал в кювет на трассе в Карелии. Водитель «Скании» не справился с управлением: пассажиры отделались ушибами.

— Карелия оказалась в двадцатке худших регионов России по качеству жизни. Республика заняла 73 место в рейтинге качества жизни в РФ.

— В мэрии рассказали, что станет с памятным знаком Яше Степанову. Памятный знак погибшему в годы Великой Отечественной войны бойцу демонтировали в Петрозаводске и отправили на хранение в школьный музей.

— МЧС предупредило об опасном усилении ветра. Штормовое предупреждение объявлено в Карелии.

— Мэрия начала отбор кандидатов в почетные граждане Петрозаводска. Горожане смогут выдвинуть своих кандидатов на роль почетного гражданина карельской столицы до 31 марта.

— СК заинтересовался гибелью мужчины от упавшего дерева в Карелии. Доследственная проверка проводится по факту обнаружения тела пенсионера в дачном кооперативе в Приладожье.

— Возбуждено уголовное дело после осквернения могил в Петрозаводске. Полиция опрашивает родственников людей, похороненных на Сулажгорском кладбище, и ищет вандалов.

— Опубликованы фотографии с места жесткого ДТП под Петрозаводском. На трассе «Кола» столкнулись внедорожник и лесовоз, на месте работали пожарные, скорая и ГИБДД.

— Ветер сорвал крышу жилого дома в Карелии. Кусок крыши оборвал провода и оставил без электричества жителей деревни Судалица.