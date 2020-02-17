Вертолет санавиации перевез четырех пациентов в Карелии

14 и 15 февраля в Карелии было совершено два вылета вертолета санитарной авиации. Об этом сообщили в официальной группе санавиации во «ВКонтакте».

При первом вылете в поселок Чупа помощь была оказана пациенту с перитонитом и пациенту с энцефалоцеле.

Второй рейс состоялся в Костомукшу. Было транспортировано также двое пациентов, мужчина с закрытой черепно-мозговой травмой и мужчина в тяжелом состоянии.

Ранее правительство Карелии сообщало, что более 120 млн рублей планируется направить из федерального бюджета в 2020 году на мероприятия по оказанию экстренной медицинской помощи с использованием санитарной авиации. Эти средства позволят осуществить более 100 вылетов с использованием вертолета Ми-8, оснащенного медицинским модулем.

Напомним, в 2019 году санавиация выполнила более 200 рейсов в нашей республике.