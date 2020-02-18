Вандал повредил несколько автомобилей ночью в Петрозаводске

Минувшей ночью в Петрозаводске мужчина был задержан Росгвардией после того, как разбил несколько автомобилей. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

17 февраля в 23:58 группам задержания вневедомственной охраны поступила информация о том, что на набережной Варкауса злоумышленник повредил припаркованные автомобили. Дежурный наряд батальона полиции Петрозаводского отдела вневедомственной охраны при отработке территории задержал мужчину 1985 года рождения.

Задержанный был передан сотрудникам патрульно-постовой службы полиции. Проводится проверка. Ущерб устанавливается.