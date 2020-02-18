Дорогую коляску украли из подъезда в Петрозаводске

В полицию Петрозаводска был вынужден обратиться 32-летний горожанин. Он рассказал, что кто-то украл из подъезда принадлежащую ему детскую коляску, ущерб составил около 20 тысяч рублей, сообщает пресс-служба МВД.

Оперативники выяснили, что к происшествию причастен 32-летний житель центра города. По его словам, он крепко выпил и решил переночевать в подъезде жилого дома. Проникнув внутрь, мужчина поднялся на верхний этаж. Проведя несколько часов никем не замеченный на лестничной клетке, уходя, он похитил детскую коляску. Она была не пристегнута и стояла на площадке перед квартирами. Спустив ее вниз, мужчина прошел почти полгорода пешком, а дома спрятал ее в подвальном помещении.

Стражи порядка изъяли имущество, возбуждено уголовное дело.