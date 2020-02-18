Гражданам Китая запретили въезд в Россию

Граждане Китая не смогут приезжать в Россию: ограничение начнет действовать уже с этого четверга, 20 февраля. О введении временного запрета сегодня сообщил ТАСС.

Сообщается, что ограничение начнет действовать с 20 февраля для тех, кто едет в целях осуществления трудовой деятельности, в частных, учебных и туристических целях и с 19 февраля будет приостановлен прием документов, оформление и выдача приглашений для поездок в частных и учебных целях.

Отмечается, что также будет временно приостановлен прием документов, оформление и выдача приглашений на въезд в Россию в целях осуществления трудовой деятельности гражданам Китая, разрешений на привлечение и использование иностранных работников и разрешений на работу указанным гражданам, находящимся за пределами России. С 19 февраля прием документов, оформление и выдача приглашений на въезд в Россию будут приостановлены гражданам Китая в частных и учебных целях. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.