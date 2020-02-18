18 февраля 2020, 20:41
Карельские приставы сдали пятнадцать литров донорской крови
Сотрудники УФССП по республике поучаствовали в акции Станции переливания
Сотрудники службы судебных приставов приняли участие в акции по сбору донорской крови. Приставы сдали около 15 литров биоматериала, уточняется в пресс-релизе УФССП.
«Четыре раза в год судебные приставы организовано приходят в мобильный пункт забора крови ГБУЗ РК "Республиканская станция переливания крови. В акции приняли участие 34 работника cлужбы судебных приставов, в их числе сотрудники аппарата Управления и структурных подразделений»,
- сообщается на сайте учреждения.
Напомним, республиканская станция переливания крови остро нуждается в крови. На станцию приглашают доноров групп O (I) Rh (-); A(II) Rh (-), A(II) Rh (+); В (III) Rh (-); AB (IV) Rh(-). Также вводится временное ограничение в приеме доноров О( I) Rh(+).