Петрозаводчане смогут сняться в одном фильме с известным актером

Журналисты Yle рассказали о фильме «Купе номер шесть», над которым сейчас работает финский режиссер Юхо Куосманен. По информации издания, в последние недели съемки проходили на Витебском вокзале в Санкт-Петербурге.

Кроме того, стало известно, что фильм «Купе номер шесть» получил финансирование от российского Минкульта. Главную мужскую роль в киноленте исполняет актер Юрий Борисов, известный российским зрителям по фильмам «Союз спасения», «Аванпост» и «Т-34».

Актер Юрий Борисов Фото: Ghadi Boustani / Yle

Напомним, у петрозаводчан и гостей города появился шанс поучаствовать в съемках кинофильма по роману финского прозаика Розы Люксом. В карельской столице снимут несколько эпизодов для фильма режиссера Юхо Куосманена (наиболее известного по картине «Самый счастливый день в жизни Олли Мяки») под рабочим названием «Купе №6»: в январе создатели фильма искали желающих попробовать себя в роли актеров.

Режиссер Юхо Куосманен Фото: Ghadi Boustani / Yle

Роза Люксом - известный финский прозаик и драматург. За роман «Купе № 6» автор была удостоена самой престижной на ее родине литературной премии «Финляндия», сообщается в аннотации к роману на сайте «Лабиринт». Роман связан с воспоминаниями писательницы, которая тридцать лет назад училась в Москве и много путешествовала по стране. Молодая девушка и средних лет русский мужчина, за плечами которого большой жизненный опыт, в том числе и криминальный, едут в одном купе, и по ходу путешествия между ними возникают непростые отношения. Повествование передает впечатления молодой финской студентки о поездке по Транссибирской магистрали, в которых перемешаны страх, удивление и симпатия.