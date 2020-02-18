В Петрозаводске начали готовить ливневку к пропуску талых вод

В МКУ «Служба заказчика» рассказали о подготовке к весне: сейчас сотрудники организации занимаются работами на сети ливневой канализации Петрозаводска.

«17 и 18 февраля силами учреждения устранены залития и аварийные ситуации на сетях ливневой канализации на пересечении улиц Кирова и Германа Титова, на улице Чапаева (в районе дома № 2), на Нойбранденбургской улице (в районе дома № 14 и дома № 22), на улице Максима Горького, на Новосулажгорской улице (в районе железнодорожного переезда), на аллее Дружбы, в пешеходном тоннеле по улице Максима Горького, на улице Антикайнена (в районе дома № 4) и на улице Древлянка (в районе дома № 13)»,

- добавили в мэрии.

С последствиями таяния снега борются также ООО «ТехРент» и ООО «Городской комбинат благоустройства», ведущие работы по содержанию улично-дорожной сети и общественных территорий. Обе компании, в том числе, продолжают подсыпку наледи, образованию которой способствуют перепады температур. Также Городской комбинат благоустройства принял участие в противопаводковых мероприятиях на Онежской набережной.

При выявлении замечаний в работе сетей ливневой канализации необходимо обращаться к диспетчеру МКУ «Служба заказчика» по телефону: 8 (963) 744-02-55 (круглосуточно). Также информацию о залитиях можно направлять в Единую дежурно-диспетчерскую службу по номеру – 051.