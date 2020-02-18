«Парта Героя» появится в петрозаводской школе

Необычная парта появится в петрозаводской школе №9 - она будет посвящена выпускнику школы 1938-го года Владимиру Николаевичу Пчелинцеву, герою Советского Союза. «Парту Героя» установят в одном из кабинетов учебного заведения, рассказали в мэрии:

«Зачинатель снайперского движения в Великую Отечественную войну, он был в числе первых внесён в Книгу Почёта комсомола. Именная снайперская винтовка Пчелинцева передана в качестве экспоната Государственному музею истории Ленинграда. Его имя увековечено на мемориальной доске на фасаде МОУ «Средняя школа №9», а также в Галерее Героев Советского Союза – наших земляков».

Парта, которая оформляется в рамках проекта, не является музейным экспонатом. Право сидеть за ней получат лучшие учащиеся 9-ой школы.

Торжественная церемония открытия Всероссийского проекта «Парта Героя» будет проходить 21 февраля в 12 часов по адресу: ул. Антикайнена, 4 при поддержке депутата Законодательного Собрания Карелии Галины Гореликовой.