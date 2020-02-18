Мужчина лишился своих сбережений в попытке оформить кредит

52-летний беломорчанин лишился круглой суммы, пытаясь получить кредит. Мужчина перечислил лже-сотруднику банка более 76 тысяч рублей. О произошедшем рассказали в пресс-службе МВД.

Мужчине понадобились средства взаймы. Он стал искать в интернете подходящие предложения. На одном из ресурсов ему понравилось определенное объявление, и он заполнил форму для оформления кредита в 150 000 рублей. В том числе, житель Карелии указал в анкете контактный телефон. Вскоре ему перезвонил неизвестный и пояснил, что заявка будет одобрена как только пользователь сам переведет определенные суммы в качестве страховки. Гражданин отправился к банкомату и под диктовку абонента перечислил на посторонние счета свыше 76 000 рублей.

Полицейским он впоследствии пояснил, что только после перевода собственных сбережений, понял, что происходит нечто неладное. Сотрудники уголовного розыска установили регион, из которого поступали входящие звонки. Сейчас проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.