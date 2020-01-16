16 января: главные видео, фото и новости дня

— Женщина пострадала в ДТП в Петрозаводске. Кроссовер не уступил дорогу легковому автомобилю на выезде из столицы Карелии.

— Девочку-подростка устроили на работу в Карелии с грубыми нарушениями. Заместитель руководителя организации за ненадлежащее исполнение должностных обязанностей привлечен к дисциплинарной ответственности.

— В Карелии приведены в нормативное состояние 222 км федеральных дорог. ФКУ «Упрдор Кола» рассказало об итогах работы в 2019 году.

— Стая агрессивных собак набрасывается на детей в Питкяранте. Жительница приладожского города рассказала, как за полчаса животные атаковали трех младших школьников.

— В Суоярвском районе из-за аварии введен режим повышенной готовности. Жилые дома и социальные учреждения поселка Поросозера остались без воды.

— Новый передвижной кабинет флюорографии будет работать в Соломенном. По информации главврача Республиканского противотуберкулезного диспансера, новых случаев заболевания в районе Петрозаводска в прошлом году не выявлялось.

— Фотограф турклуба "Сампо" рассказал, как дважды попадал в лавину. В ПетрГУ открылась выставка Виктора Югелайнена «Дорогу осилит идущий».

— Испуганную рысь пытаются снять с дерева в Олонце. Сотрудники Охотнадзора планируют отпустить дикое животное, забравшееся на дерево в карельском городе, обратно в лес.