Женщина пострадала в ДТП в Петрозаводске

Инцидент произошел 15 января в 12:35 в районе дома №6 по Шуйскому шоссе.

По информации ГИБДД Карелии, 64-летний водитель автомобиля «Грейт Волл» при выезде с прилегающей территории не уступил дорогу автомобилю «Лада Приора», который двигался по главной дороге, совершив с ним столкновение.

В результате ДТП была травмирована 49-летняя пассажирка «Лады», ей оказана медицинская помощь.