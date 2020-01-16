16 января 2020, 09:17
Магазин бытовой техники обокрали в Петрозаводске
Злоумышленник вынес товар под одеждой, а позже продал его на улице
В полицию Петрозаводска обратились работники магазина бытовой техники. Они рассказали, что из магазина пропала беспроводная гарнитура. Ущерб составил шесть тысяч рублей, сообщает пресс-служба МВД.
Сотрудники полиции установили и задержали подозреваемого - ранее судимого 42-летнего жителя Петрозаводска. Он пояснил, что похищенный товар вынес незаметно из магазина под одеждой, а позже продал его на улице. Вырученные деньги потратил на собственные нужды.
Возбуждено уголовное дело, ведется следствие.