Магазин бытовой техники обокрали в Петрозаводске

В полицию Петрозаводска обратились работники магазина бытовой техники. Они рассказали, что из магазина пропала беспроводная гарнитура. Ущерб составил шесть тысяч рублей, сообщает пресс-служба МВД.

Сотрудники полиции установили и задержали подозреваемого - ранее судимого 42-летнего жителя Петрозаводска. Он пояснил, что похищенный товар вынес незаметно из магазина под одеждой, а позже продал его на улице. Вырученные деньги потратил на собственные нужды.

Возбуждено уголовное дело, ведется следствие.