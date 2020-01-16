В Суоярвском районе из-за аварии введен режим повышенной готовности

Сегодня, 16 января, с 9 часов утра в Суоярвском районе введен режим повышенной готовности. Официальную информацию за подписью главы района Петрова разместил паблик «Суоярвский вестник».

Авария на сетях холодного водоснабжения произошла 16 января в 8 часов утра.

«В результате аварии под отключение от водоснабжения попали 36 домов (208 чел., в т.ч. 80 детей), три социальных объекта (детский сад №26, МОУ Поросозерская средняя школа, Дом престарелых «Милосердие»), объект жилищно-коммунального хозяйства – котельная п. Поросозеро»,

- говорится в сообщении.

В связи с угрозой чрезвычайной ситуации администрация Суоярвского района ввела режим повышенной готовности. Соответствующим структурам розданы поручения по информированию населения, подвозу воды, устранению аварии до 17 часов и повышенному контролю за зданиями и объектами поселка.