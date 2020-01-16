Фотограф турклуба "Сампо" рассказал, как дважды попадал в лавину

Окунуться в романтику пеших походов петрозаводчане могут на выставке фотографий Виктора Югелайнена «Дорогу осилит идущий», которая открылась в ПетрГУ 15 января. Событие посвятили двойной дате — 55-летию турклуба «Сампо» и 80-летию Петрозаводского университета.

С развешенных по стенам фотографий светит солнце с горных вершин, смотрят туристы с рюкзаками за плечами, идущие по снегу или по траве, поднимающиеся в горы или остановившиеся на привал.

На открытии собрались люди, которые в разные годы принимали участие в походах турклуба, любители туризма и красивых кадров, представители университета и СМИ. Вспоминали интересные истории, происходившие на маршрутах, пели туристские песни и разглядывали фотографии.

Присутствовал на открытии выставки и сам Виктор Югелайнен, который сейчас живет в Финляндии. Виктор закончил ПетрГУ в 1981 году. В студенческие годы постоянно ходил в походы турклуба «Сампо» в качестве фотографа, публиковал свои снимки в стенгазетах и газете «Петрозаводский университет». С той поры у него сохранилось много пленок-слайдов, которые теперь превратились в завораживающие фотографии.

Виктор Югелайнен принимал участие в двух пеших походах 4-й категории сложности и трех походах 5-й категории сложности. Побывал в Восточных Саянах, на Кавказе, Алтае, Камчатке, в Туркмении, Крыму и Южном Урале.

Как рассказал Виктор журналистам, сам он себя фотографом не считает:

— Я любитель, с 4-5 класса занимался фотографией во Дворце пионеров, потом продолжил в студенчестве. Это все получилось совершенно неожиданно. В прошлом году решил распечатать со старых слайдов несколько фотографий. Сам не ожидал, что сегодняшние технологии позволяют сделать из этих пленок-слайдов, кое-как проявленных, такое чудо.

Снимки делались фотоаппаратом «Смена», который стоил тогда 7 рублей, — продолжает Виктор. — Сложность состояла в том, чтобы достать подходящие пленки. Заказывать приходилось и через Москву, и через Ленинград, и даже через Петропавловск. Достать их было крайне сложно.

Самым важным достижением в своей туристской карьере Виктор считает три супер-марафона, которые он прошел в течение 1977 - 1979 годов: Сыктывкар — Архангельск — Петрозаводск (1200 км). Нарьян-Мар — Архангельск — Петрозаводск (1700 км), и Лоухи — Петрозаводск (1000 км). Их он называет «авантюрой из авантюр».

— Три зимы я провел на лыжне с рюкзаком, — рассказывает Виктор. — Зима испытывает человека, поэтому эти походы я считаю самыми для себя значимыми.

Два раза Виктору пришлось катиться в лавине. Первый раз с горы Мунку-Сардык на границе с Монголией в 77-м году. А второй раз Камчатке с вулкана Кизимен.

— С Мунку-Сардык я один летел 2 км в мокрой лавине, а на Камчатке почти вся группа кувыркалась в сухой лавине. Оба раза мне повезло — лавины остановились и я оказался наполовину закопанный. Только голова торчала и одна рука. Удивительно, что пролетел мимо всех камней и не пострадал. Когда с Кизимена летели впятером, у двоих были жуткие травмы.

Поведал Виктор Югелайнен и истории некоторых снимков. На одном, например, можно увидеть туристов, принимающих ванны в родоновых источниках. Оказывается, такие углубления-ванны делают на Камчатке местные охотники. А для туристов встретить их на маршруте — большая удача. Можно помыться и погреться — вода имеет температуру 42 градуса С.

— Однажды ночью услышал в палатке, как снаружи что-то грохочет, оказалось, рядом проснулся вулкан, самый высокий в Европе и Азии. Выглянул и увидел столб дыма над жерлом,

— рассказывает Виктор о другом снимке.

Своими воспоминаниями поделились и другие участники походов, в том числе основатель и руководитель турклуба «Сампо» Юрий Ланев.

— Однажды зимой мы шли в Архангельской области, и должны были ночевать в лесу, — рассказывает Юрий Степанович. — Километрах в шести — это примерно два часа ходьбы по глубокому снегу — был заброшенный домик и баня. И студенты уговорили меня пойти туда. Подходим, а там на горке стоит храм, и такое впечатление было, что он своими куполами вонзился в звездное небо. Мы затихли на минуту, и вдруг увидели вспышку яркого света, а через некоторое время она снова повторилась. Я спросил студентов, знает ли кто-нибудь азбуку Морзе, но от страха все всё забыли. Говорят мне: «Юрий Степаныч, наверное это инопланетяне, пошли обратно». Но, как оказалось, это два летчика прилетели туда порыбачить, а в этом храме они держали сухие дрова. Но страху мы, конечно, натерпелись.

Президент ПетрГУ Виктор Васильев тоже вспомнил лыжный поход, в котором ему довелось принять участие. В то время он был уже ректором университета.

— В походе участвовали представители Петрозаводского университета и финляндской спортивной общественности. Маршрут проходил через Вяртсиля, снег там на дороге растаял, только сбоку остался "бруствер". Вся команда пробежала через этот "бруствер", а я погнался за ней. И вдруг, я даже не успел ничего сообразить, "бруствер" закончился, начался асфальт, а чуть дальше, я вижу, "бруствер" продолжается. Я хлопнулся лыжами на асфальт, подпрыгнул, пролетел метра два и воткнулся лицом в противоположный сугроб. Вечером того же дня мы были в гостях у ректора университета Йоэнсуу. Смотрели телевизор, финский телеканал, и видим — показывают на весь экран мой полет с одного сугроба на другой сугроб.

Фотограф Владимир Григорьев вспомнил, как тридцать лет назад Виктор Югелайнен неожиданно предложил ему сходить вместо себя в поход на Камчатку, так как группе нужен был фотограф, а он сам уезжал в Финляндию.

— А я никогда раньше не ходил в походы и сказал ему, что для меня туристы — это какие-то странные пропахшие дымом люди с гитарами, — рассказывает Владимир. — На что Виктор ответил, что гитар не будет точно, и какая разница, где ты будешь гулять — по асфальту в городе или на природе. А чтобы тебе было полегче, я дам тебе рюкзачок. Этот брезентовый рюкзачок в начале маршрута весил 36 килограммов. Чтобы лямки руки не отрывали, к ним были пришиты войлочные накладки, вырезанные из голенищ детских валенок. Мне очень понравилось это «ноу-хау». В общем, пешая «прогулка» в итоге оказалась пятой категории сложности, за что я Виктору очень благодарен.

По окончании своей речи Владимир достал из сумки тот самый брезентовый рюкзак и вручил его Виктору Югелайнену. Так раритетный рюкзак, с которым Виктор когда-то прошел все походы высшей категории сложности, вернулся к своему владельцу.

Выставку «Дорогу осилит идущий», на которой кроме фотографий представлены также книги и документы, отражающие деятельность турклуба «Сампо» и некоторые туристские трофеи, собранные во время походов, можно посмотреть всем желающим в фойе второго этажа ПетрГУ.