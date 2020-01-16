16 января 2020, 16:20
Испуганную рысь пытаются снять с дерева в Олонце
Сотрудники Охотнадзора планируют отпустить дикое животное, забравшееся на дерево в карельском городе, обратно в лес
Необычную спасательную операцию сейчас проводят сотрудники олонецкого Охотнадзора: специалисты пытаются достать с дерева рысь.
«Около 12 часов дня рысь, забравшуюся на дерево недалеко от перекрёстка улиц Карла Маркса и Урицкого, заметили олончане. Сотрудники Охотнадзора ждут, пока из Петрозаводска привезут снотворное. Затем животное усыпят и транспортируют в безопасное место, чтобы отпустить»,
- сообщил корреспондент газеты «Олония».
На днях пожарные Петрозаводска провели операцию по спасению вороны. Неравнодушные горожане не смогли пройти мимо птицы, запутавшейся в леске.