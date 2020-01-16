Испуганную рысь пытаются снять с дерева в Олонце

Необычную спасательную операцию сейчас проводят сотрудники олонецкого Охотнадзора: специалисты пытаются достать с дерева рысь.

«Около 12 часов дня рысь, забравшуюся на дерево недалеко от перекрёстка улиц Карла Маркса и Урицкого, заметили олончане. Сотрудники Охотнадзора ждут, пока из Петрозаводска привезут снотворное. Затем животное усыпят и транспортируют в безопасное место, чтобы отпустить»,