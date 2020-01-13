Пожарные Петрозаводска провели операцию по спасению вороны

Вчера вечером на пульт пожарно-спасательной службы Петрозаводска поступил не совсем обычный звонок с просьбой о помощи. Около жилого дома на улице Станционной на дереве ворона запуталась в леске. Птице была необходима помощь, сообщил источник, близкий к МЧС.

Когда пожарные прибыли к месту вызова, то для спасении птицы им пришлось разворачивать 30-метровую автолестницу. В те минуты, когда до вороны добрался один из участников необычной спасательной операции, она была настолько обессилена, что даже не сопротивлялась.

Когда птицу спустили на землю, оказалось, что у нее повреждено крыло. Неравнодушные жильцы соседнего дома взяли раненую ворону к себе домой на излечение.

Видео Илоны Ойнонен