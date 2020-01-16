16 января 2020, 15:58
Общество

Выдвинут новый кандидат на пост директора «Марциальных вод»

Профсоюзы Карелии хотят, чтобы первым российским санаторием руководил Игорь Лукенест, правительство РК против

16 января в здании карельских профсоюзов состоялось заседание президиума Союза организаций профсоюзов РК, на котором была выработана позиция по кандидатуре директора санатория «Марциальные воды».

31 января у нынешнего директора санатория Зоряны Левиной заканчивается трудовой договор. К Левиной у профсоюзов накопилась масса претензий, связанных с серьезными нарушениями, которые выявила ревизионная комиссия. Профсоюзы владеют 49% акций санатория, остальное принадлежит карельскому правительству.

Для заключения Трудового договора с директором кандидатуру должно поддержать 2/3 собственников. Другими словами, если против кандидатуры выступит один из собственников, то она автоматически не проходит.

На заседании президиума присутствовал вице-премьер карельского правительства Игорь Корсаков. Он признался, что и у него к работе Левиной накопилось немало претензий. Однако, по его словам, «коней на переправе не меняют», так как правительство сейчас вкладывает в санаторий большие деньги. Корсаков рассказал, что в 2020 году должна решится главная проблема санатория – мазутная котельная. По его словам, уже в марте начнутся работы по возведение газовой котельной, которую планируют ввести в эксплуатацию летом 2020 года. Подробнее об этом здесь.

В карельских профсоюзах в штыки приняли заявления Корсаков о том, что Левина должны остаться директором санатория «Марциальные воды». Председатель профсоюза работников жизнеобеспечения Андрей Пахомов выдвинул альтернативного кандидата – Игоря Лукенеста, который руководил авторемонтным заводом в Петрозаводске и занимал должность главного инженера авторемонтного завода в Москве. Лукенесту 54 года.

Карельские профсоюзы поддержали эту кандидатуру. Таким образом, на Собрании учредителей ООО»Марциальные воды», которое намечено на 28 января, будет рассмотрено как минимум две кандидатуры на должность директора санатория.

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