Парфенчиков рассказал о дальнейшей судьбе санатория «Марциальные воды»

Санаторию «Марциальные воды» необходима реконструкция, считает Артур Парфенчиков. Об этом глава Карелии рассказал на своей странице в популярной соцсети в преддверии грядущего посещения здравницы с официальным визитом. Завтра, 13 января, Парфенчиков обсудит с руководством санатория возможности его модернизации.

«В 2020 году по поручению Президента РФ В.В.Путина Минздравом и Минфином РФ совместно с Правительством Республики будет разработана концепция реконструкции первого российского санатория»,

- уточняется в сообщении главы.

По словам Парфенчикова, санаторий «Марциальные воды» нуждается в глубокой реконструкции и начинать надо с оптимизации его теплоэнергетики.

«Пока санаторий работает на системе теплоснабжения, основанной на использовании мазута, он не имеет перспектив к системному развитию. Поэтому строительство газовой котельной со спецификацией и на подогрев лечебных грязей начинается в текущем году. К сожалению, вызывает опять беспокойство компетенция компании из Ставропольского края, выигравшей тендер на строительство котельной. Данный вопрос держу на личном контроле, и малейшие нарушения графика и качества уже на начальном этапе строительства повлекут немедленное расторжение контракта. А дорожки, освещение и многое другое должны быть включены в проект комплексной реконструкции. Важнее, к примеру, обустройство достойной архитектурной композиции в районе самих источников - комфортной и красивой в любое время года»,

- рассказал Артур Парфенчиков.

Напомним, профсоюзы настаивают на замене директора санатория. 11 декабря в Петрозаводске состоялось заседание Совета карельских профсоюзов, на котором руководители профсоюзных организаций в очередной раз заявили о своем недоверии директору ООО «Санаторий «Марциальные воды» Зоряне Левиной.