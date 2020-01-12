Пассажиры «Ласточки» застряли в Карелии на четыре часа

Вчера жители и гости республики не смогли уехать в Санкт-Петербург вовремя из-за значительной задержки отправления поезда. Инцидент произошел на станции Яккима в Лахденпохье. «Ласточка», следующая по маршруту Сортавала - Санкт-Петербург, застряла в Карелии приблизительно на четыре часа. Сотрудники РЖД объяснили многочасовую задержку поломкой грузового состава.

«Поезд должен был отправиться в 19:20, однако отошел от перрона лишь несколько минут назад (примерно в 23:30). По словам очевидицы, бесплатный чай и кофе предлагают лишь детям. Через 7 часов ожидания взрослым пассажирам выдали упаковку из 6 галет «Армейские» и металлическую банку паштета»,

- рассказал автор группы «Лахденпохья - навсегда».

Кроме того, пассажиры отметили, что по прибытию поезда в северную столицу общественный транспорт уже не работал: с вокзала пришлось уезжать на такси.

Напомним, с 18 апреля поезда «Ласточка» сообщением «Санкт-Петербург – Сортавала (Маткаселькя)» останавливаются на станции Яккима, которая расположена в 3 км от районного центра республики Карелия Лахденпохья.