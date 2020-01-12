Петрозаводчанка добралась до острова Кижи по льду на коньках

Елена Демочкина поделилась историей необычной прогулки - девушка отправилась на остров Кижи на коньках. Петрозаводчанку сопровождал сын, спящий в коляске.

«В Кижи на коньках, реально? Реально! Ещё и бесплатно. В общем сегодня был интересный опыт: мы доехали до Кижи из Великой губы 22 км на коньках. С коляской, Миша спал всю дорогу. Если в Вашу голову взбредёт такая идея, проехаться в Кижи в январе, то все реально и вполне безопасно»,

- заявила девушка.

Петрозаводчанка порекомендовала жителям республики, желающим повторить ее опыт, прежде всего обратить внимание на состояние льда в акватории Онежского озера.

«Самое главное - это лёд. Его на Онего почти нет, но в заливах он встаёт рано, обычно в ноябре. Здесь в первые дни января его местами не было, то есть мы ехали по свежему чёрному льду, толщиной местами 5 см. Поэтому посоветуйтесь с местными или с нами, мы имеем полную картину о состоянии льда на Онего, так как ездим каждый день по этому маршруту»,

- рассказала Елена.

Кроме того, для такой прогулки девушка посоветовала подготовить теплую, легкую и непродуваемую одежду.