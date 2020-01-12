Трое неизвестных повредили гирлянду на городской елке

Новогоднее дерево, установленное на площади КСЦ «Дружба», стало жервой вандалов, сообщает издание «Новости Костомукши». По информации ресурса, в ночь с 7 на 8 января в Костомукше трое молодых людей повредили 20 метров гирлянды. Из-за их действий елка перестала сиять, а украшение пришлось выбросить.

«Я думаю, эти балбесы порвали гирлянду не специально, просто она им мешала долезть до шкафа управления. Их цель была погасить ёлку для хайпа. Почему кто-то делает все возможное, чтобы сделать наш город красивее, а кто-то это потом ломает?»,

- рассказал о случившемся журналистам директор МУП «ГЭС».

По его словам, на то, чтобы нарядить ель, ушло два дня, кроме того, пришлось нанимать специальный подъемник. Всего на дереве повешено 800 метров гирлянды.