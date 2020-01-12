12 января 2020, 12:26
Общество

Трое неизвестных повредили гирлянду на городской елке

Елочка, гори: 20 метров новогоднего украшения пришлось выбросить из-за вандалов в Костомукше

Новогоднее дерево, установленное на площади КСЦ «Дружба», стало жервой вандалов, сообщает издание «Новости Костомукши». По информации ресурса, в ночь с 7 на 8 января в Костомукше трое молодых людей повредили 20 метров гирлянды. Из-за их действий елка перестала сиять, а украшение пришлось выбросить.

«Я думаю, эти балбесы порвали гирлянду не специально, просто она им мешала долезть до шкафа управления. Их цель была погасить ёлку для хайпа. Почему кто-то делает все возможное, чтобы сделать наш город красивее, а кто-то это потом ломает?»,

- рассказал о случившемся журналистам директор МУП «ГЭС».

По его словам, на то, чтобы нарядить ель, ушло два дня, кроме того, пришлось нанимать специальный подъемник. Всего на дереве повешено 800 метров гирлянды.

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Метки: 
Карелия
Костомукша
ель
новый год
гирлянда
вандалы
новости Карелии