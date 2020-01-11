Петрозаводчан пригласили на бесплатные курсы карельского

Преподавание людиковского наречия карельского языка в республике выходит на совершенно новый уровень. Занятия, которые ранее проводили отдельные энтузиасты, теперь курирует Ресурсный медиацентр карелов, вепсов и финнов. Кроме того, теперь оганизация курсов финансируется из бюджета Карелии.

«Одним из главных учебных пособий является недавно выпущенный при помощи Миннаца республики официальный учебник людиковского наречия карельского языка «Lugem lyydikš». Очень радует то, что несмотря на различные говоры, людики смогли объединиться и начать изучение литературного людиковского наречия. И результаты уже заметны. Ведь людики наравне с представителями других наречий, а также вепсского и финского языков, уже принимали участие в литературном конкурсе начинающих авторов»,

- поделились успехами члены инициативной группы «Карельскому языку - официальный статус в Карелии».

По словам участников группы, следующий этап, которого с нетерпением ждут все людики - это создание места преподавателя людиковского наречия на кафедре прибалтийско-финской филологии ПетрГУ.