Россиянам рассказали, как подготовиться к крещенским купаниям

В преддверии Крещения многие жители страны задаются вопросом, как подготовить себя к погружению в ледяную воду и не поплатиться за это здоровьем. Координатор движения «Сорок Сороков» Андрей Кормухин заявил, что к традиционному христианскому ритуалу стоит подготовиться заранее. Не стоит прыгать в иордань на спор или под воздействием алкоголя, рассказал православный активист корреспонденту РИА Новости.

«Хотя эта традиция для православных не обязательна, но к окунанию в крещенской купели нужно подходить с пониманием, что это связано с великим двунадесятым праздником. Нельзя подходить к купели в состоянии алкогольного опьянения, заниматься моржеванием или использовать этот повод для того, чтобы показать свою смелость. Идея погружения – подражание Христу. Мы вспоминаем о времени, когда крестился Господь»,

- рассказал РИА Новости Кормухин.

Он отметил, что эффект от погружения в крещенскую купель сильно отличается от погружения в прорубь.

«Это не просто холодная вода, а крещенская. Есть много фильмов и статей про то, что структура воды во время освящения меняется. Я купался в Крещение с температурой 37,5 и выздоровел, с младенческого возраста окунаю своих детей. Если духовно подготовиться – предварительно помолиться, сходить на службу, осознать значение праздника, попросить благословение священника – то переносить окунание в купель значительно легче»,

- сказал Кормухин.

В качестве физической подготовки к крещенским купаниям активист предлагает обливания водой и погружения в святые источники.

«Многие не уверены в себе, боятся холодной воды, или просо стесняются показать свой страх перед погружением, ведь крещенские купания - это публичное мероприятие. Если хочется проверить физические силы или преодолеть психологический барьер, я бы посоветовал съездить на святые источники - и там окунуться. Это будет полезно и душе, и телу»,

- подытожил Кормухин.

Напомним, непривычно теплая зима внесла свои коррективы в традиционные крещенские купания в столице Карелии. В этом году горожане и гости Петрозаводска будут погружаться не в специально вырубленную полынью в акватории Онежского озера, а в наземную купель.

В столице республики крещенские купания планируется провести в период с 23.00 18 января до 03.00 19 января 2020 года. Организатором мероприятия выступило городское казачье общество «Петрозаводское».