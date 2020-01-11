Заповедник «Кивач» победил в конкурсе «Фотоловушка-2019»

Заповедник «Кивач» стал одним из победителей всероссийского конкурса «Фотоловушка-2019». Устройству удалось зафиксировать стаю волков на территории заповедной зоны. Видеоролик «Кивача» набрал 408 голосов, уточняется на сайте правительства республики.

В конкурсе «Фотоловушка» участвуют фотографии и видео с камер, установленных в российских заповедниках и национальных парках. На победу в пятом, юбилейном, конкурсе претендовали более 300 уникальных кадров из разных уголков России.

Ранее снимки из Карелии высоко оценили на выставке «Дикая природа России 2019». Фото карельской орхидеи, сделанные в заповеднике «Кивач», вошли в главную экспозицию престижной выставки.