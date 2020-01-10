10 января 2020, 21:55
Общество

10 января: главные видео, фото и новости дня

События в мире, России и Карелии в заголовках портала «Петрозаводск говорит»

В праздники в БСМП Петрозаводска к травматологу обратились 660 человек. Артур Парфенчиков просит прокуратуру дать правовую оценку действий или бездействия управляющих компаний карельской столицы.

Громкая семейная драма в Костомукше обернулась штрафом. Мужчина, решивший сходить среди ночи в туалет, зачем-то ударил жену и поплатился.

Сегодня жители Карелии смогут увидеть лунное затмение. Видимость спутника Земли зависит от облачности. Портал «Петрозаводск говорит» выяснил, что говорят об этом синоптики.

Появилось видео, как автомобиль сбил пенсионера в Петрозаводске. ДТП с участием пешехода произошло на проспекте Карла Маркса в карельской столице.

Ребенок едва не выпал из окна на третьем этаже в Петрозаводске. Прохожие увидели плачущего на подоконнике мальчика и вызвали спасателей.

Нашелся хозяин израненной собаки, которую оперировали в Питере. История пса, которого петрозаводчанка везла в новогоднюю ночь в северную столицу на операцию, получила счастливое завершение.

Два министерства в Карелии получили новых руководителей. Виктор Россыпнов возглавил Минстрой, Олег Ермолаев стал министром экономического развития.

Подросток погиб в ДТП в Карелии. Смертельная авария произошла сегодня днем на трассе «Сортавала».

Культовую российскую телепередачу закрыли после 28 лет существования. Последний выпуск программы «Сам себе режиссер» появился в эфире 22 декабря.

Россиянам запретили разговаривать по мобильнику больше двух минут. Роспотребнадзор опубликовал правила безопасного пользования мобильными телефонами.

Стало оленей убило молодого лося на севере Карелии. Смертельная схватка диких животных разыгралась на одном из озер Калевальского района.

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