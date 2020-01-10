10 января: главные видео, фото и новости дня

— В праздники в БСМП Петрозаводска к травматологу обратились 660 человек. Артур Парфенчиков просит прокуратуру дать правовую оценку действий или бездействия управляющих компаний карельской столицы.

— Громкая семейная драма в Костомукше обернулась штрафом. Мужчина, решивший сходить среди ночи в туалет, зачем-то ударил жену и поплатился.

— Сегодня жители Карелии смогут увидеть лунное затмение. Видимость спутника Земли зависит от облачности. Портал «Петрозаводск говорит» выяснил, что говорят об этом синоптики.

— Появилось видео, как автомобиль сбил пенсионера в Петрозаводске. ДТП с участием пешехода произошло на проспекте Карла Маркса в карельской столице.

— Ребенок едва не выпал из окна на третьем этаже в Петрозаводске. Прохожие увидели плачущего на подоконнике мальчика и вызвали спасателей.

— Нашелся хозяин израненной собаки, которую оперировали в Питере. История пса, которого петрозаводчанка везла в новогоднюю ночь в северную столицу на операцию, получила счастливое завершение.

— Два министерства в Карелии получили новых руководителей. Виктор Россыпнов возглавил Минстрой, Олег Ермолаев стал министром экономического развития.

— Подросток погиб в ДТП в Карелии. Смертельная авария произошла сегодня днем на трассе «Сортавала».

— Культовую российскую телепередачу закрыли после 28 лет существования. Последний выпуск программы «Сам себе режиссер» появился в эфире 22 декабря.

— Россиянам запретили разговаривать по мобильнику больше двух минут. Роспотребнадзор опубликовал правила безопасного пользования мобильными телефонами.

— Стало оленей убило молодого лося на севере Карелии. Смертельная схватка диких животных разыгралась на одном из озер Калевальского района.