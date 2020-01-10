Правительство РК планирует реконструировать канализацию в Олонце

В правительстве Карелии прорабатывается возможность реконструкции и строительства новых участков общесплавной канализационной системы в Олонце.

Как сообщает республиканский Минстрой, действующая система водоотведения в городе сильно изношена, из-за плохого дренажа осадки попадают в канализационную сеть. В результате возникла проблема затопления подвалов домов. Только со 2 по 5 января от жителей города поступило 12 обращений.

Коммунальные службы устранили неисправности на канализационных насосных станциях, откачали воду в районах города, однако проблема требует кардинального решения.



Средства на разработку проекта реконструкции канализационной системы Олонца планируется выделить из республиканского бюджета.