В ПФР рассказали, какие налоговые льготы имеют предпенсионеры

С 2020 года предпенсионеры смогут получать налоговые льготы, которые до 2020 года предоставлялись только пенсионерам. В частности, речь идет о льготах при уплате земельного налога в виде налогового вычета на величину кадастровой стоимости 6 соток и налога на имущество физических лиц в виде освобождения от уплаты налога по одному из объектов: квартира, часть квартиры или комната; жилой дом или часть жилого дома; гараж или машино-место, сообщили в Пенсионном фонде.

Налоговые льготы будут предоставляться в 2020 году за 2019 год. Сведения о наличии у гражданина статуса предпенсионера будут передаваться Пенсионным фондом России в Федеральную налоговую службу автоматически.

Однако в ряде случаев может возникнуть необходимость подтвердить наличие в 2019 году статуса предпенсионера. Особенно это касается граждан, которые в 2020 году уже сменят статус предпенсионера на статус пенсионера. Таким людям есть смысл заранее распечатать справку о статусе предпенсионера на сайте ПФР, поскольку после назначения пенсии получить такую справку через электронный ресурс, не выходя из дома, уже не получится - за ней придется лично обращаться в Пенсионный фонд.

Получить подтверждение статуса предпенсионера на сайте ПФР можно за несколько секунд. Для этого необходимо в Личном кабинете выбрать в разделе «Пенсии» вкладку «Заказать справку (выписку): об отнесении гражданина к категории граждан предпенсионного возраста», после чего указать орган, куда предоставляются сведения, - Федеральная налоговая служба России, орган государственной власти РФ в области содействия занятости населения, работодатель. При желании сформированную справку можно получить на электронную почту, сохранить, распечатать, а также просмотреть в разделе «История обращений».

Напомним, что налоговые льготы предоставляются предпенсионерам по достижении «старого» пенсионного возраста, а именно 50 лет для женщин, имеющих необходимый северный стаж, и 55 лет для мужчин, имеющих необходимый северный стаж.