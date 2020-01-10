Культовую российскую телепередачу закрыли после 28 лет существования

Государственный холдинг ВГТРК принял решение убрать из сетки вещания программу «Сам себе режиссер», выходившую с января 1992 года. Об этом сообщил бессменный ведущий программы Алексей Лысенков, его слова цитирует «Лента.ру».

По словам Лысенкова, как профессионал, отдавший телевидению 35 лет, он понимает решение закрыть передачу, однако как человеку ему нелегко его полностью принять, но он «вынужден с ним согласиться». В этом году передаче исполнилось 28 лет.

Ведущий поблагодарил причастных к созданию шоу фразой, которой завершал каждый выпуск передачи: «Огромное спасибо всем гостям, участникам и авторам этой программы». Отдельно Лысенков отметил вклад всех коллег в создание проекта.

Последний выпуск передачи был показан в эфире 22 декабря.