09 января 2020, 21:19
Россия

Новый штраф для автомобилистов появится в России

На две с половиной тысячи рублей будут штрафовать за проезд по платным трассам без оплаты

В России введут новый штраф для автомобилистов. Нововведение коснется нарушителей, которые не оплатят проезд по платной дороге, сообщает «Коммерсантъ».

По данным издания, правительство внесло в Госдуму проект поправок к КоАП, которые предусматривают штрафы за «неисполнение обязанности по внесению платы за проезд по платным автодорогам». Согласно им, владельцы легковых автомобилей будут оштрафованы на 2,5 тысячи рублей, водители автобусов и грузовиков - на 5,5 тысячи рублей.

Известно, что постановление о штрафе будет выносить Ространснадзор с помощью автоматических камер. При этом взыскание аннулируют, если нарушитель в течение 60 дней погасит задолженность перед собственником платной трассы.

Новые штрафы объясняют внедрением на платных дорогах системы свободного потока (free-flow), при которой деньги со счета автовладельца списываются автоматически с помощью камер и бесконтактных транспондеров. Это решение позволит сэкономить на строительстве и содержании пунктов взимания платы (ПВП) со шлагбаумами.

Обсудить
просмотр
160978
Метки: 
ГИБДД
штраф
платные дороги
Госдума
КоАП