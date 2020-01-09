Эксперты назвали главную опасность фастфуда

Роспотребнадзор напомнил россиянам о вреде еды из заведений быстрого питания и рассказал, чем фастфуд опасен для здоровья. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

В ведомстве рассказали, что особую угрозу для здоровья такие блюда представляют в связи с высоким содержанием промышленных трансжиров, которые образуются при дезодорации и гидрогенизации растительных масел.

Исследования показывают: такие трансжиры повышают риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, увеличивают маркеры воспаления, могут вызвать повышение риска развития рака молочной железы. Существует также гипотеза о связи между трансжирами и повышением риска развития диабета, однако она однозначно не подтверждена.

Поскольку частично гидрогенизированные растительные масла, содержащие трансжиры, дешевы и долго хранятся, их часто применяют в ресторанах быстрого питания, поэтому хороший способ минимизировать употребление данных веществ - ограничить употребление переработанных пищевых продуктов и жареных блюд.

При этом Роспотребнадзор предупреждает, что полностью избежать употребления трансжиров невозможно, поскольку незначительное их количество содержится в натуральных мясных и молочных продуктах.